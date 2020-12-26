Этой ночью с сугробами вели войну 900 машин и 400 дворников

Минувшей ночью уборкой всего города от последствий снегопада занимались более 900 едеинц технии и около 400 специалистов ручного труда. Сегодня об этом проинормировала пресс-служба городского омитета по благоустройству города.

В ведомстве сообщают, что убора улиц города происходит в интенсивном темпе, и он не снижается. Снегоуборочные машины и специалисты убирают снегопады с проезжей части и тротуаров, затем свозят его на специальной техникке в пункты приема. Дороги и улицы Сант-Петербурга были обработаны песко-соляной смесью, что жители чувствовали себя комфортно и не скользили на дорогах.

Также, совместно с дорожными сллужбами продолжают свою работу и садовники, которые отчищают пешеходные зоны в скверах и парках, а также приводят в порядок аллеи, тротуары и бульвары.

городского омитета по благоустройству города советует водителям автомобилей и пешеходам быть внимательными, а таже не нарушать правила дорожного движения. Дежурна служба по уборке улиц принимает звонки по следующему номеру телефона - 314-60-13.