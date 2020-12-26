В Петербурге наблюдается субботнее потепление

Сегодня, в субботу, 26 декабря Санкт-Петербург будет охвачен юго-восточным циклоном "Грета", город будет в его холодной части.

В этой ситуации циклона будет сохраняться облачность в городе, ожидается небольшой снег, а также повышение температуры. Или, как сказал Михаил Леус, обратный ход температуры. Как говорит метеоролог, это явление случается довольно редко, будет происходить повышение температуры именно в дневное время.

По прогнозам, термометры сегодня утром ожидают таких показателей, как от минус 3 до минус 5, вечером температура опустится до минус 6, а то и восьми градусов. Что касается ветра, то ожидается северо-восточный, скорость которого составит от трёх до восьми метров в сеунду.