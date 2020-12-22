В среду жителей Петербурга ожидает мокрый снег

В среду, 23 декабря, погода в Санкт-Петербурге будет облачной. В темное время суток ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Днем также возможен снег, местами мокрый. По информации, которая была предоставлена ФГБУ «Северно-Западне управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура воздуха в среду будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Ветер юго-восточный, скорость его порывов 23 декабря составит 6-11 метров в секунду.

Раннее сообщалось, что в начале недели температура будет плюсовой. Об этом сообщил ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус в своем аккаунте в Facebook.