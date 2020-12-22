С 25 по 29 декабря петербуржцев ждут морозы

В пятницу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге перед новогодними праздниками ожидаются морозы. Учитывая погоду, которая была в прошлом году на Новый год, можно сказать, что в этом году зима решила реабилитироваться на новогодние праздники.

С пятницы, с 25 декабря, в городе начнутся морозы. Однако зимняя и минусовая температура продлится лишь до вторника, до 29 декабря. Температура воздуха в этот период будет составлять не менее -10 градусов по Цельсию. А вот 30 и 31 декабря в Северную столицу опять вернется плюсовая температура.

Поэтому, к огорчению для горожан, наступающий Новый год петербуржцы будут вынуждены встречать в плюсовой погоде. Однако во время новогодней атмосферы синоптики обещают снегопад.