Во вторник на петербургскую погоду окажет влияние северная периферия антициклона

Во вторник, 22 декабря, на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать северная периферия антициклона, которая принесет в город осадки и «плюсовую» погоду.

Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос», сообщил, что температурный фон окажется на 5-6 градусов теплее нормы. Температура воздуха днем будет составлять от +1 до +3 градусов по Цельсию.

Ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 4 до 9 метров в секунду. Кроме того, возможны осадки в виде дождей и мокрого снега. Атмосферное давление не будет сильно изменяться в течение дня и будет составлять около 762 мм рт. ст.