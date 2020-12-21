22 декабря в Ленобласти ожидается снег

В Ленинградской области во вторник, 22 декабря, ожидается облачная погода. В некоторых районах области ожидается снег. На западе региона жителей ожидает снег с дождем.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что во вторник температура воздуха составит от -3 до +2 градусов по Цельсию. Ожидается юго-западный и южный ветер. Скорость порывов ветра в области ночью ожидается до 8-11 метров в секунду. Днем скорость ветра будет составлять 6-11 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предупреждают жителей Ленинградской области о том, что в регионе ожидается гололедица. Атмосферное давление будет немного снижаться в течение дня.