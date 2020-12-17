В пятницу петербуржцев ждут осадки в виде мокрого снега

В Санкт-Петербурге в пятницу, 18 декабря, ожидается облачная погода. Ночью осадки в городе не ожидаются, но днем в Петербурге ожидается мокрый снег.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в городе будет местами небольшое скопление мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0..-2 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра поднимется до +2 градусов по Цельсию.

В Северной столице ожидается юго-восточный ветер. Порывы ветра будут составлять 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в Петербурге будет понемногу снижаться в течение всего дня.