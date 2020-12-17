В четверг жителей Петербурга ожидают осадки

О погоде в северной столице в четверг, 17 декабря, стало известно от ведущего специалиста ООО «Центр ФОБОС» Михаила Леуса.

Синоптик рассказал, что на погоду в Петербурге окажет влияние циклонический вихрь, который принес в город оттепель, однако, так как он продолжает свой путь на восток, теперь регион окажется в его холодной части.

Местами возможны осадки: дождь и мокрый снег. Автолюбителям советуют соблюдать осторожность: на дорогах вечером ожидается гололедица.

Столбики термометров достигнут отметки +3 градуса.

Скорость порывов западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 766 мм рт. ст.