Потепления не будет: в Ленобласти во вторник ожидается похолодание

Во вторник, 15 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятно, выпадет немного снега. Однако растаять он уже не успеет, ведь днем и ночью петербуржцев и жителей области ждет минусовая погода.

Ночью температура понизится до -3…-8 градусов, а днем 0…-5 градусов. Холода добавит ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Примечательно, что атмосферное давление будет постепенно понижаться в течение всего дня. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду до января, так что встретят ли петербуржцы Новый год со снегом пока не ясно.