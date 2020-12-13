Воскресный вечер обрадует петербуржцев выпавшим снегом

13 декабря петербуржцам обещали гололедицу и резкий мороз. Однако это не единственные сюрпризы на сегодняшний день. Так, к вечеру последнего дня текущей недели в городе выпадет небольшое количество снега. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Температура в Северной столице опустится до -3…-5 градусов, а в области снизится до -7 градусов. Известно, что будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Кроме того, снизится атмосферное давление и задержится на отметке 766 мм рт. ст. Однако этот показатель все равно превышает норму.