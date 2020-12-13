МЧС предупредили петербуржцев о морозе и гололедице на дорогах в воскресенье

В воскресенье, 13 декабря, в Санкт-Петербурге, по сообщениям синоптиков, сообщается, что в городе ожидается переменная облачность, но снега не ожидается.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что температура воздуха днем будет составлять от -3 до -5 градусов. Сильного ветра не ожидается, его скорость будет составлять 2-7 метров в секунду.

Кроме того, МЧС призвали горожан быть аккуратными и внимательными на дорогах, так как ожидается гололедица.

Атмосферное давление в течение дня не будет сильно меняться. Однако в течение дня будет немного падать.