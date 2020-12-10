В Санкт-Петербурге наступают морозы



В Северной столице к пятнице, 11 декабря, ожидается небольшая облачность.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ближе к ночи температура воздуха будет около -7 градусов по Цельсию. Ближе к областным территориям температура будет в районе до -10 градусов мороза. Днём уже ожидается повышение температуры. Скорость ветра в Санкт-Петербурге составит от 4 до 9 метров в секунду.

Недавно Санкт-Петербруг.ру писал о том, что ведомство МЧС по Ленинградской области предупреждало о гололедице на дорогах, а также о мокром снеге. В МЧС попросили жителей и гостей города быть осторожными и по возможности не садиться за руль автомобиля.