10 декабря петербуржцы смогут увидеть северное сияние

Ученые сообщили, что на планету Земля движется мощная магнитная буря, имеющая уровень G2. 10 декабря магнитная буря накроет Землю.

Кроме того, ученые заявили, что магнитные колебания могут вызвать северное сияние на широте Санкт-Петербурга и Мурманска. На 19 декабря ученые прогнозируют пик активности Солнца.

«3 и 4 декабря произошли небольшие солнечные вспышки, последствия которых были неощутимы; 10, 30, 31 декабря ожидаются слабые магнитные бури; 18 – 22 декабря могут начаться сильные геомагнитные колебания», — сообщают астрофизики.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 10 декабря в Петербурге ожидается мороз без осадков. Температура воздуха составит не выше -3 градусов.