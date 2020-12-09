В Санкт-Петербурге будет ледяной дождь

В ведомстве главного управления МЧС России по Ленинградской области сообщили, что в конце это недели жителей и гостей Северной столицы будет ждать ледяной дождь.

В главном управлении МЧС предупредили жителей, что 11 декабря, в пятницу, в Ленинградской области ожидаются не самые благоприятные погодный условия. В некоторых регионах, по прогнозам, ожидается мокрый снег, в последствие чего потом образуется гололёд на дорогах в регионах.

В Ведомстве МЧС по Ленинградской области убедительно просят граждан быть максимально осторожными во время передвижения на транспорте, также в МЧС посоветовали не садиться за руль в подобных погодных условиях, если есть такая возможность.