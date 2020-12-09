В четверг в Петербурге ожидается мороз без осадков

В Санкт-Петербурге, в четверг, 10 декабря, синоптики прогнозируют малооблачную и холодную погоду без осадков.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в ночь со среды на четверг, с 9 на 10 декабря температура воздуха в Петербурге будет составлять -6..-8 градусов по Цельсию. В отдельных районах столбик термометра опуститься до -10 градусов по Цельсию. Температура воздуха днем не будет превышать -3 градусов по Цельсию.

Ожидается умеренный южный ветер. Скорость порывов ветра составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление понизится, но не сильно.