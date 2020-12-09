9 декабря жителей Северной столице ждет солнце и холод

В Петербург приходят холода. В среду, 9 декабря, температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Информация о погоде была предоставлена ведущим специалистом «Центра Фобос» Михаилом Леусом.

9 декабря будет малооблачно и сухо. Синоптическая ситуация будет формироваться под воздействием антициклона.

Днем термометры покажут температуру – 2-4 градуса. Скорость порывов юго-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха опустится до – 8 градусов, местами похолодает до – 10.

Атмосферное давление будет практически постоянным, оно существенно превысит норму и составит 744 мм рт. ст.