Некоторые регионы России накроет волна холодов

Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России, заявил, что в несколько регионов придут серьезные холода.

Температура воздуха может опуститься на 7-10 градусов ниже нормы. Синоптики считают, что данное явление очень опасно, так как волной холода принято называть падение зимних температур в течение долгого времени.

До 9 декабря в центральном, южном и северном районах температура опустится на 10 градусов ниже нормы. Также эти изменения коснуться Оренбургской и Самарской областей. Там столбик термометра будет на 9 градусов ниже нормы.

Информацию уже передают властным структурам для оказания оперативных мер для минимизации последствий зимнего мороза.