Сегодня жителей и гостей Петербурга ожидает солнце

Сегодня, по прогнозам синоптиков города, жители и гости Санкт-Петербурга будут встречать хорошую и приятную солнечную погоду. В выходной день субботы также ожидается немного ветра, однако, день будет без осадков и довольно солнечным.

Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос», сообщил, что сегодня, 5 декабря, в субботу, благодаря тёплому сектора циклона, который выходи на север Скандинавии, погода будет неожиданной для зимнего Санкт-Петербурга. Начало декабря в Северной столице встречает её жителей теплом, температура воздуха сегодня будет достигать от +1 до +3 градуса по Цельсию.

Также атмосферное давление сегодня достигнет 768 миллиметров ртутного столба, что будет немного выше нормы. А также в городе будет наблюдаться порывистый ветер, скорость которого составит от 5 до 10 метров в секунду.