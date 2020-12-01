2 декабря в Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, 2 декабря, в среду, в Ленинградской области ожидается мокрый снег с дождем.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в некоторых районах пройдет мокрый снег с дождем.

Ветер ожидается южный и юго-западный. Скорость порывов ветра ночью составит от 5 до 10 метров в секунду. Днем скорость ветра уменьшится до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2 градусов. Днем столбик термометра немного повысится и удет составлять -2…+3 градусов.

Также жителей области предупреждают, что в среду ожидается гололедица.