Минувшая осень в Северной столице стала самой теплой за последние 86 лет

Осень 2020 года в Северной столице побила рекорды по температуре, установленные осенними месяцами 1934 года и 1967 года и стала самой теплой осенью за всю историю наблюдений за погодой. Данная информация была предоставлена Михаилом Леусом – ведущим специалистом центра «Фобос».

В своем аккаунте в социальной сети Facebook Михаил Леус сообщил, что в среднем температура воздуха осенью 2020 года составляла 9,1 градус тепла, что на 3, 4 градуса превышает среднюю для осени температуру, а также на 0,7 градусов превышает температуры 1934 и 1967 годов. Именно в эти года были зафиксированы рекордные температурные значения.