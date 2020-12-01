Петербуржцы заметили турпана у Петропавловской крепости

Турпан – птица семейства утиных. Турпаны обитают, в основном, на севере Евразии, также птицы распространены в Северной Америке.

Граждане Северной столицы заметили турпана у Петропавловской крепости.

Фотографии необычной птицы были опубликованы петербуржцами в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что турпан также был замечен орнитологом Петербурга Владимиром Головань в Кронверкском проливе. Птица, которая обитает на севере Евразии и в Северной Америке, может проводить холодное время года в России, а именно - на Чёрном и Каспийском морях. Однако, зимовка турпана в Петербурге – достаточно редкий случай.