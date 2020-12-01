В первый день зимы в Петербурге будет тепло

1 декабря жителей Северной столицы ждет облачная погода, а также мокрый снег. Несмотря на приход зимы, термометры показывают плюсовую температуру. Информация о сложившихся погодных условиях была опубликована Михаилом Леусом, специалистом погодного центра «Фобос», в социальной сети Facebook.

Теплая погода обусловлена господством влажных и относительно теплых воздушных масс атлантического происхождения в атмосфере над Петербургом.

Столбики термометров поднимутся до отметки от 1 до 3 градусов выше нуля. Ветер – юго-западный, скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 769 миллиметров ртутного столба.