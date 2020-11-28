Из-за «глобального потепления» петербуржцы едут в Карелию и Архангельскую область

Большинство жителей Санкт-Петербурга испытывает желание поехать в Республику Карелия и Архангельскую область, из-за глобального потепления, которое превратило снежные зимы в Петербурге в дождливые.

Так, например, в 2019 году, накануне Нового года наступило «глобальное потепление». Из-за высокой температуры и плохой погоды, а также дождливых дней, все новогоднее настроение петербуржцев и гостей города быстро улетучилось.

Петербуржцы уже не надеются на благоприятную зиму в этом году.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил, что из-за теплой погоды Нева и Финский залив не смогут замерзнуть.