В конце недели Петербург ждут небольшие заморозки

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 29 ноября, в воскресенье, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, а также небольшие заморозки. Днем температура воздуха составит минус 2 градуса. Существенных осадков не ожидается.

В ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 ноября, будет дуть северо-восточный и восточный ветер, днем в воскресенье — восточный и юго-восточный. Скорость порывов ветра составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов. Также в городе на дорогах ожидается гололедица.