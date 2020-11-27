Зима захватывает Северную столицу

Сегодня утром случилось снежное нашествие на Царское село.

Родина поэзии Алексанра Сергеевича Пушкина сегодня оказалась под большим покровом снега.

Зима продолжает захватывать территории.

Сотрудники Государственного музея-заповедника поделились сегодня утром прекрасными и ослепительно-белыми фотографиями музея в снежную зимнюю пору. Теперь Царское село прекратилось в белое царство зимы.

Напомним, недавно мы сообщали о циклоне, который принёс в Северную столицу тепло и дожди. А также сильный ветер совсем недавно захватил Санкт-Петербург, из-за чего пришлось закрывать сады и скверы.