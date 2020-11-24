В среду петербуржцев ждет облачная погода

В среду, 25 ноября, погода в Северной столице будет облачной с прояснениями.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, петербуржцы смогут насладиться днем без снега и дождя. Однако автомобилистам следует быть осторожными на дороге из-за гололедицы.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в темное время суток составит от -1 до +1 градуса. Днем столбики термометров достигнуть отметки от 0 до +2 градусов. Скорость южного ветра достигнет от 1 до 3 метров секунды.