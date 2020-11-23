24 ноября петербуржцев ждет снег с дождем

Во вторник, в Северной столице будет облачная погода. 24 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме того, известно, что во вторник ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью от 6 до 11 м/с. Атмосферное давление при этом будет постоянно повышаться.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил, что Дворцовую площадь украсят живой елью впервые за шесть лет. Однако будут ли возле нее массовые новогодние гуляния пока не известно.