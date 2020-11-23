Северное сияние было заснято в Ленинградской обласи

Фотолюбители смогли запечатлеть красивое северное сияние в ночь с 22 на 23 ноября на территории Ленинградской области. Фотографы поделились фотографиями в социальных сетях и телеграмм-каналах.

Малая геомагнитная буря G1 сыграла свою роль в этом событии, она проходила над Землёй в тот момент. G1 связана с прибытием высокоскоростного солнечного ветра с выступа северной полярной корональной дыры. Это позволило хорошо рассмотреть удивительное природное явление.

Были сделаны красивые снимки, а наблюдающие данное явление насладилиь прекрасным видом природного явления.