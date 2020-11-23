В Питере ожидается потепление

Начало недели встретит жителей Питера дождями и теплом.

Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра "Фобос", рассказал, что 23 ноября, в понедельник, в Северной столице ожидается, примерно, плюс 7 градусов тепла, что является выше климатической нормы, примерно, на 5-6 градусов. Причина такого повышения температуры - тёплый сектор обширного циклона. Сообщается, что ближе к вечеру он выйдет на север Карелии.

Но не только тепло придёт с циклоном в Санкт-Петербург. Жителей также ждут дождь и юго-западный ветер, который будет до 10 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно, практически, без изменений и слегка ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее, мы писали о том, что из-за шторма в Питере пришлось закрыть сады и скверы города.