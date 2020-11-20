Жители Петербурга поделились фотографиями снежного шторма

В пятницу, 20 ноября, на Северную столицу обрушился мощный снегопад. Жители Петербурга, находясь под впечатлением от масштабов природного явления, решили запечатлеть снежный шторм.

Снегопад начался в Северной столице утром. Его многочисленные фотографии жители города опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Кадры, которыми поделились пользователи соцсети, позволяют в деталях разглядеть шторм, надвигающийся на Петербург. Снегопад привел к том, что видимость на улице стала практически равна нулю.

Автор одной из подобных публикаций отметил, что первый серьезный снегопад знаменует собой приход зимы в Северную столицу.