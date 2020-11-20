Пятница принесет в Петербург снег и похолодание

Активный циклон повлияет на пятничную погоду в Северной столице. Об этом сообщает главный синоптик центра «Фобос».

«Ожидается облачная с прояснениями погода», — написал Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла, однако ветер заставит горожан ощущать более низкие температуры. Юго-западный ветер ожидается сегодня со скоростью 7-11 м/с.

Кроме того, в последний рабочий день недели возможны осадки в виде мокрого снега. Атмосферное давление поднимется до 756 мм рт. ст. «Давление» также может оказать и облачность.