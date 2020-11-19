Уровень воды в Неве поднялся до 125 см

Данные были предоставлены гидропостом «Горный институт».

Возможно, к резкому подъему уровня воды привел штормовой ветер, скорость порывов которого достигает 15-20 метров в секунду. Повлиять на уровень воды могли и кратковременные осадки. Напомним, если уровень воды повышается до 160 см и выше, то происходящее уже может называться наводнением. Опасность для граждан наводнение представляет если уровень воды достигает отметки в 210 см.

В этот же день, 19 ноября, в 1824 году произошло самое масштабное наводнение в истории Санкт-Петербурга. Явление также было вызвано штормовым ветром, который дул с юго-запада. За 2 часа две трети города были скрыты под водой, которая поднялась до отметки в 421 сантиметр.