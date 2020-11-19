Четверг «порадует» петербуржцев гололедицей и новым температурным рекордом

19 ноября в Северной столице может быть установлен новый рекорд температуры. На данный момент максимальная температура на этот день является 9 градусов тепла. Однако в этот четверг воздух в Петербурге может прогреться до +11 градусов. Однако не стоит радоваться, ведь порывистый юго-западный ветер и дожди испортят погоду.

В Ленинградской области погода также теплой. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +4…+9 градусов. Днем порывы ветров будут до 15-20 м/с. Об этом сообщает «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».