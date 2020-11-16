17 ноября жителей Ленобласти ожидает снег с дождем

В ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что во вторник, 17 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная и пасмурная погода. Также местами пройдет снег с дождем.

Ночью температура воздуха составит 0..+1 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов по Цельсию.

ФГБУ ««Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что в области ожидается южный ветер. Скорость ветра ночью будет составлять 6-7 метров в секунду, а днем усилится до 7-8 метров в секунду.

Синоптики обещают, что атмосферное давление во вторник не будет сильно меняться.