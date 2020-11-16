Жители заметили загрязнение акватории у берега острова Котлин

В социальных сетях жители Кронштадтского района обеспокоены местной флорой и фауной. Дело в том, что на западном берегу острова Котлин местные жители заметили загрязненную акваторию Финского залива. По словам очевидцев, берег залит зеленой слизью и усеян мертвыми моллюсками.

Оценку произошедшему уже дали в администрации Кронштадтского района. Так, глава района Олег Довганюк назвал причиной цветение водорослей. К такому же мнению пришли и экологи.

Кроме того, на месте была проведена проверка, показавшая, что цветение воды зафиксировано сразу в нескольких местах на западе острова. Также вода зацвела и у заказника «Западный Котлин».