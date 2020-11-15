В понедельник температура в Петербурге опустится до нуля градусов

В понедельник, 16 ноября, утром в Санкт-Петербурге ожидается гололедица. Также температура в городе упадет до нуля градусов.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в понедельник жителей Северной столицы ждет облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают, что в понедельник существенных осадков не будет.

Ожидается юго-восточный и южный ветер. Скорость порывов ветра ночью составит 4-9 метров в секунду, днем ожидается 7-12 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до 0..-2 градусов по Цельсию. Днем температура повысится до +1..+3 градусов по Цельсию.