В Гидрометцентре рассказали, когда ждать снег в европейской части России

Синоптики предупреждают, что в ближайшую неделю в Европейской части России, несмотря на похолодание, снега ожидать не стоит. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отмечает, что сейчас воздух сухой, нет облаков и не прогнозируется фронтальных разделов. При этом в южные и западные регионы России пришел антициклон, который будет определять погоду в ближайшую неделю. Следовательно, в эти регионах будет холодно (до -10 градусов по Цельсию), но без осадков.

При этом эксперт напомнил, что обычно снег на этой территории ложится в конце ноября.