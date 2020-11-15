В воскресенье в Петербурге будет облачно, но без дождей

В воскресенье, 15 ноября, на погоду в Северной столице повлияет антициклон, идущий с юго-востока, на краю которого оказался Петербург. Об этом сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается, что в течение дня в городе будет прохладно и облачно с прояснениями. При этом вероятность дождей крайне мала. Днем в городе температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла по Цельсию, а в области может опуститься ниже нуля, от -2 до 3 градусов.

Ветер юго-восточный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышенным.