В пятницу 13-ого Петербург ожидает хорошая погода

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 13 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидается также благоприятная погода без существенных осадков.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ночью температура воздуха в Санкт-Петербурге будет составлять +1..+3 градуса по Цельсию. Уже днем температура воздуха в Северной столице поднимется до +3..+5 градусов по Цельсию.

Петербург ожидает южный ветер. Скорость порывов ветра будет 1-4 м/с. Днем ветер усилится до 3-7 м/с.

Атмосферное давление в течение дня не будет сильно изменяться.