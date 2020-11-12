12 ноября в Петербурге — облачная и прохладная погода

Сегодня, 12 ноября, в четверг, в Санкт-Петербурге ожидается пасмурный прохладный день. На погоду в Северной столице повлияет теплый атмосферный фронт.

«Сохранится преимущественно облачная погода», — сообщил на своей странице в Facebook ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня температура воздуха поднимется до 5-7 градусов тепла по Цельсию. Ветер синоптики ожидают юго-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. В течение дня могут пройти небольшие дожди. Атмосферное давление достигнет 772 миллиметров ртутного столба.