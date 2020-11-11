12 ноября в Петербурге ожидается густой туман

В Санкт-Петербурге в четверг, 12 ноября, ожидается густой туман. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу просит водителей, а также жителей Северной столицы быть аккуратнее и внимательнее следить за дорогой.

По сообщениям синоптиков в четверг, 12 ноября, на город опуститься туман. Туман накроет горож не только утром, но и днем. Водителей попросили воздержаться в этот день от поездок на автомобиле, во избежание аварийных ситуаций на дороге.

Ночью температура воздуха в городе составит около двух градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до +4..+6 градусов. Атмосферное давление не будет сильно меняться.