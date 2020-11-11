В Петербурге выявили высокий уровень загрязнения воздуха

В Санкт-Петербурге в октябре выявили высокий уровень загрязнения воздуха

В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Северо-Западное УГМС» провели наблюдение и выяснили, что в воздухе Северной столицы стандартный индекс загрязнения был превышен по фенолу, диоксид азота, а также аммиаку.

Самое высокое содержание вредных веществ в воздухе было зафиксировано в Васильевском районе, а также в Московском районе города. Уровень содержания фенола был превышен в Московском районе. Повышенный уровень аммиака зафиксировали в Калининском, Московском, а также Красносельском районах Петербурга.