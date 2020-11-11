11 ноября в северной столице будет пасмурно и прохладно

В среду, 11 ноября, петербуржцев ждет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозу Михаила Леуса, ведущего специалиста центра «Фобос», синоптическая ситуация в среду окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, идущего в город с запада.

С утра в некоторых районах Северной столице возможен туман, во второй половине для жители Петербурга могут ожидать небольшой дождь. Ветер юго-восточный , по прогнозам, скорость его порывов может составить 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление остается практически неизменным и по-прежнему превышает норму, оно составит 772 мм рт.ст. В светлое время суток столбики термометров достигнут отметки +2 - +4 градуса, в Ленинградской области – 0 - +5 градусов.