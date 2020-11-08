Неделя в Петербурге начнется с сильного ветра

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупреждает петербуржцев о сильном ветре в понедельник, 9 ноября. Порывы западного и северо-западного ветра в городе будут достигать 15 метров в секунду. Спасатели напоминают о правилах осторожности: закрыть окна, избегать старых деревьев и шатких конструкций и не парковать машину поблизости от них.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью температура воздуха опустится всего до 1 градуса тепла по Цельсию. Днем потеплеет до 6 градусов тепла по Цельсию, также возможны небольшие дожди. Атмосферное давление в течение суток незначительно понизится.