В Петербург приходят заморозки

В Санкт-Петербург понемногу приходит зима. Уже на следующей неделе в городе ожидаются заморозки. Температура воздуха опуститься до 0 градусов.

Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», заявил, что в воскресенье, 8 ноября, ожидается облачная погода с небольшими дождями. Местами будет проглядывать солнце.

В выходной день, 8 ноября, температура воздуха будет в пределах +6..+8 градусов. Однако уже в эту ночь температура опуститься до +1 градуса, а в ночь с понедельника на вторник столбик термометра опустится уже до нуля градусов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что 8 ноября, воскресенье в Петербурге будет ожидаться сильный веете, а также небольшие осадки в виде дождя.