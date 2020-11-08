8 ноября в Петербурге ожидается сильный ветер

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 8 ноября, ожидается очень ветреная погода. Порывы ветра в регионе будут достигать 15 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает жителей Северной столицы об очень сильных порывах ветра в этот день. В основном ветер будет достигать 6-11 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют на сегодняшний день осадки в виде дождя.

МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре и призвали горожан не стоять рядом со строениями с шаткими конструкциями, а также не прятаться от ветра рядом с рекламными щитами. Также в министерстве предупредили о том, чтобы водители ставили свои машины в гараж.