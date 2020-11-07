В Петербурге расцвели одуванчики и астры

Сегодня, в субботу, 7 ноября, пользователи в сочильных сетях обратили внимание, что в разных районах Северной столицы расцвели одуванчики.

Также появилась информация, что в Ботаническом саду, несмотря на позднюю осень, расцвели ноготки и астры, а на сирени набухли почки. Подобного прежде не доводилось наблюдать в связи с тем, что ноябрь в Петербурге обычно сильно холоднее.

Напоминаем, что 7 ноября 2020 года в Петербурге может побить температурный рекорд 90 летней давности. По словам Михаила Леуса, синоптика и главного специалиста центра «Фобос», в этот же день в 1930 году дневная температура впервые встала на отметку +11,2 градуса.