В Ботаническом саду Петербурга начали цвести растения

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга заметили нехарактерное для ноября цветение.

Из-за очень теплой для поздней осени в Северной столице погоды растения в саду начали покрываться цветами. В саду зацвели календула, астра и ноготки. Кроме того, на сирени появились почки, что обычно не происходит осенью.

Ранее метеорологи сообщали, то 7 ноября температура воздуха в Петербурге обновит исторический рекорд 1930 года. 90 лет назал температура воздуха в ноябре в Петербурге составила 11,2 градуса, что являлось максимумом для этого дня за историю наблюдения за погодой в городе.