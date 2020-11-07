В воскресенье в Петербурге ожидают сильный ветер

В воскресенье, 8 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается ветреная погода. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на воскресенье местами пройдет небольшой дождь. В течение суток будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В темное время суток в прибрежных районах отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. МЧС просит жителей города соблюдать осторожность, избегать старых деревьев и шатких неустойчивых конструкций.

Днем и ночью температура воздуха составит 5 градусов тепла по Цельсию. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.