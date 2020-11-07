Ближайшая неделя начнется для петербуржцев с дождей

9 ноября, в понедельник, в Северную столицу придут дожди. Однако жители города ещё успеют порадоваться погоде на выходных, ведь в Петербурге ожидается солнечная погода 7 и 8 ноября. Известно, что облака будут появляться лишь изредка. Именно так обещает Росгидрометцентр.

Согласно их данным, в понедельник в городе появятся кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до 7 градусов, а в небе периодически будет видно солнце, проявляющееся из облаков.

Несмотря на то, что рабочая неделя начнется с ухудшения погоды, горожане отмечают аномально теплую неделю в начале ноября. Вероятно, начало зимы будет также аномально теплым.